"Рада разваливается": депутат Скороход засветилась в парламенте со скандальным принтом на пиджаке

Анна Скороход удивила коллег принтом на пиджаке / Скриншот

Народная избранница, которая ранее состояла в партии "Слуга народа", Анна Скороход появилась в зале заседания Верховной Рады в странном наряде.

Об этом сообщает УНИАН, корреспонденты которого запечатлели странный наряд депутата.

Она надела пиджак с изображением здания парламента. Рисунок на спине удивил коллег тем, что Верховная Рада изображена разваленной.

Принт выполнен в виде пазлов, которые отваливаются друг от друга. В целом, изображение представляет сосбой купол ВР.

Напомним, ранее Анна Скороход назвала георгиевскую ленту "символом победы", вопреки запрету в Украине, поскольку ее связывают с российской агрессией и боевиками Донбасса.

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Политик сказала в эфире телеканала Наш, что люди должны "чтить историю", а в нашей стране сейчас ее каждый пишет под себя.

По словам Скороход, ее прадед во время Второй мировой войны "дошел до Берлина". Она считает, что георгиевская лента - это символ победы.

Добавим, народный депутат от Слуги народа Людмила Марченко на внеочередном заседании Верховной Рады появилась в необычной маске, напоминающей нижнее белье. Защитная маска выполнена из черного гипюра.