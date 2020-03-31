"Труселя на голову": нардеп шокировала странной маской в Раде

Людмила Марченко / Фейсбук Л.Марченко

Народный депутат от Слуги народа Людмила Марченко на внеочередном заседании Верховной Рады появилась в необычной маске.

В частности, разноцветная маска изготовлена из гипюра и имеет оригинальный дизайн, чем Марченко похвасталась в своем Facebook.

"Всех заинтересовала моя маска, даже говорили, что стиль важнее защиты. То сообщаю. Моя маска талантливого дизайнера из Тернополя, Бачинской Оксаны. Маска имеет три слоя и фильтр, плотно прилегает к лицу и защищает. Маска многократная и легкая в уходе. Маски могут быть не только безопасными, но и красивыми. Все желающие также могут приобрести себе такую красоту - выбор колоссальный", - рассказала нардеп.

/ Фейсбук Л.Марченко

При этом пользователи в Сети иронически оценили масочный "писк моды" в Раде:

"Народ не переймайтесь. Це піар. Всі побачили і узнали, що є такий депутат", "Ну що ви накинулися на людину. Вона,певно, всі вихіідні сиділа і шила маску із трусів. А шо, в аптеці ж дорого? Депутати свої зп готові віддати на боротьбу з пандемією. Не дай Бог ще й без трусів залишуться, тоді взагалі без масок ходити будуть. І все, капець", "Таки дійсно- на морді чашка від ліфчика(( От дурне", "Труселя на голову натянула и довольная", "Боже! Яке воно дурне!", "Пустоголова мавпа! Чоловіку своєму нехай свій гіпюр показує. Ні в одні державі світу немає такої кількості неврввноважених депутатів як в Україні... Всюди можновладці, я такий надзвичайно важкий час, підтримують людей, стоять в боротьбі за економіку, за порядок, думають як врятувати країну від біди, а у нас, одні ІДІОТИ, змагаються хто дурніший!", "Вона уже хвора", "Чашечку з ліфчика відпорола?", "Противогаз лучше , гипюровый. На всю харю", "Взагалі схоже біше на половинка бюстгалтера (з одної чашечки). взагалі це теж вихід", "Нічого стильного в цій масці не бачу. Здалеку виглядає як білизна", - прокомментировали фото Марченко пользователи в Сети.

Напомним, ранее нардеп Анна Скороход рассказала о мучительной борьбе с коронавирусом.