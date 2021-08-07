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"Иду спасать город от коррупции": экс-нардеп Балашов пришел в полицию в костюме Бэтмена

7 августа 2021, 16:40
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Бывший депутат пришел на допрос в правоохранительные органы.

Геннадий Балашов решил спасти Киев от коррупции / Скриншот

Экс-нардеп и бизнесмен из Киева Геннадий Балашов удивил эпатажным поступком. Он прибыл в отделение полиции в костюме и маске Бэтмена. Экс-нардеп снял свой визит в Печерское райотделение полиции на камеру и отметил, что идет "спасать город от коррупции". Видео Балашов опубликовал в Facebook.

Кроме Балашова, на кадрах также появляется девушка в костюме Женщины-кошки.

"Коррупция в Печерском райотделе не доказана, но процветает. Наша задача установить преступников и сдать их полиции. Нам угрожают черви с 90-х", — рассказал Балашов и направился в кабинет к следователю.

Между тем, как пишет ТСН, Балашова копы подозревают по делу совершения преступления по ч.2 ст.298 УК Украины (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия). В частности, речь идет о строительстве многоэтажного дома в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, которая находится под охраной ЮНЕСКО.

Напомним, ранее депутат от Слуги народа Анна Скороход пришла на заседание украинского парламента в эпатажном пиджаке. У нее на спине был изображен "развал Рады". Она надела пиджак с изображением здания парламента. Рисунок на спине удивил коллег тем, что Верховная Рада изображена разваленной. Принт выполнен в виде пазлов, которые отваливаются друг от друга. В целом, изображение представляет собой купол ВР.

Бэтмен народний депутат
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