"Иду спасать город от коррупции": экс-нардеп Балашов пришел в полицию в костюме Бэтмена

Геннадий Балашов решил спасти Киев от коррупции / Скриншот

Экс-нардеп и бизнесмен из Киева Геннадий Балашов удивил эпатажным поступком. Он прибыл в отделение полиции в костюме и маске Бэтмена. Экс-нардеп снял свой визит в Печерское райотделение полиции на камеру и отметил, что идет "спасать город от коррупции". Видео Балашов опубликовал в Facebook.

Кроме Балашова, на кадрах также появляется девушка в костюме Женщины-кошки.

"Коррупция в Печерском райотделе не доказана, но процветает. Наша задача установить преступников и сдать их полиции. Нам угрожают черви с 90-х", — рассказал Балашов и направился в кабинет к следователю.

Между тем, как пишет ТСН, Балашова копы подозревают по делу совершения преступления по ч.2 ст.298 УК Украины (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия). В частности, речь идет о строительстве многоэтажного дома в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, которая находится под охраной ЮНЕСКО.

Напомним, ранее депутат от Слуги народа Анна Скороход пришла на заседание украинского парламента в эпатажном пиджаке. У нее на спине был изображен "развал Рады". Она надела пиджак с изображением здания парламента. Рисунок на спине удивил коллег тем, что Верховная Рада изображена разваленной. Принт выполнен в виде пазлов, которые отваливаются друг от друга. В целом, изображение представляет собой купол ВР.