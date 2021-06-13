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В Киеве разбился известный тренер по бодибилдингу

13 июня 2021, 16:45
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Не успев среагировать на маневр водителя, мотоциклист зацепил машину.

  • В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист
    В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист Телеграф
  • В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист
    В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист Телеграф
  • В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист
    В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист Телеграф
  • В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист
    В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист Телеграф
  • В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист
    В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист Телеграф

В субботу, 12 июня, в Киеве в дорожно-транспортном происшествии погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов.

Как сообщили на странице Национальной федерации бодибилдинга Украины в Facebook, у мужчины осталось четверо детей: старшая дочерь спортсмена от первого брака 26 лет, а трое девочек от второго – 12 лет, 3 и 1 год.

Как сообщает Телеграф, ДТП случилось на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.

Предварительно известно, что таксист на Hyundai начал поворачивать на улицу Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульвару Шевченко в сторону площади Победы. Не успев среагировать на маневр водителя, мотоциклист зацепил машину.

Удар пришелся в боковую часть автомобиля. Пострадавшего тренера доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.

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Погибший был в браке с фитнесс-тренером Марией Акижановой, которая и родила ему троих детей. Друзья пары опубликовали в Instagram слова поддержки и соболезнования, которыми женщина поделилась на своей странице.

Напомним ранее в Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

Выжила только 16-летняя старшая дочь, которая находится в бессознательном состоянии в больнице.

ДТП
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