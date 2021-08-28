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В Киеве стартовали испытания нового трамвая

28 августа 2021, 19:45
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Тестировать машину ночью будут из-за того, чтобы не мешать работе общественного транспорта.

В Киеве проводят испытания нового трамвая

В столице на территории депо имени Тараса Шевченко стартовали испытания первого трамвая компании Эталон производства Черниговского автозавода.

Испытания начались в ночь с 26 на 27 августа и продлятся три ночи подряд, сообщает ЦТС.

Тестировать машину ночью будут из-за того, чтобы не мешать работе общественного транспорта.

Испытания трамвая пройдут в Киеве, так как в Чернигове отсутствует такая возможность. После прохождения всех необходимых испытаний вагон вернут производителю.

Первый образец трамвая собственной разработки ТР 3100 на базе капитально отремонтированного чешского трамвая Татра Т3 был представлен в декабре 2020 года.

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Трамвай длиной 15,8 м полной массой 32 т, имеет участок низкого пола посредине салона для заезда инвалидных колясок.

У вагона четыре двери. В базовой комплектации предусмотрено кондиционирование водительского места.

Ранее сообщалось о том, что ужасный инцидент произошел в Харькове в субботу, 10 июля. На улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.

Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.

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новости Киева транспорт трамваи
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