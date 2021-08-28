В Киеве стартовали испытания нового трамвая

Тестировать машину ночью будут из-за того, чтобы не мешать работе общественного транспорта.
В столице на территории депо имени Тараса Шевченко стартовали испытания первого трамвая компании Эталон производства Черниговского автозавода.
Испытания начались в ночь с 26 на 27 августа и продлятся три ночи подряд, сообщает ЦТС.
Тестировать машину ночью будут из-за того, чтобы не мешать работе общественного транспорта.
Испытания трамвая пройдут в Киеве, так как в Чернигове отсутствует такая возможность. После прохождения всех необходимых испытаний вагон вернут производителю.
Первый образец трамвая собственной разработки ТР 3100 на базе капитально отремонтированного чешского трамвая Татра Т3 был представлен в декабре 2020 года.
Трамвай длиной 15,8 м полной массой 32 т, имеет участок низкого пола посредине салона для заезда инвалидных колясок.
У вагона четыре двери. В базовой комплектации предусмотрено кондиционирование водительского места.
Ранее сообщалось о том, что ужасный инцидент произошел в Харькове в субботу, 10 июля. На улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.
Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.