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В Киеве водитель автобуса волоком протащил пенсионерку по асфальту

2 сентября 2021, 10:21
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Некоторые из очевидцев утверждают, что в киевских маршрутках и автобусах такие чрезвычайные происшествия — якобы обычная и популярная практика.

В Киеве водитель автобуса волоком протащил пенсионерку по асфальту / Киев оперативный

В столице Украины вблизи станции "Дворец спорта" произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщает Телеграм-канал паблика Киев оперативный , водитель автобуса, закрыв входную дверь, протащил по улице пенсионерку, которая не успела выйти на остановке.

Некоторые из очевидцев утверждают, что в киевских маршрутках и автобусах такие чрезвычайные происшествия — якобы обычная и популярная практика.

"На 470 маршруте, например, это постоянная история. Люди просто выпрыгивают практически на ходу. Я эту ситуацию наблюдала многократно! Потому всегда выходила через переднюю дверь, предупреждая водителя, чтоб не спешил её закрывать", — рассказывает пассажирка.

Очевидцы сетуют, что скорая помощь якобы ехала более 40 минут. Но медики позже констатировали, что жизни пенсионерки ничего не угрожает.

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Напомним, ранее в Ужгороде на улице Грушевского мужчина совершил нападение на 36-летнюю женщину из-за места в маршрутке. Он толкал ее и несколько раз пнул. Сначала человек упрекал женщину с ребенком, что она не освободила место пассажирке в возрасте. Когда же мать с ребенком пыталась выйти из маршрутки, мужчина начал ее толкать.

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