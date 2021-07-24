В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми под странным предлогом

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми / скриншот соцсети

Вопиющий случай произошел в Киеве - водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми, при этом один ребенок был в коляске.

Инцидент произошел 21 июля, на маршруте №590, сообщила в Facebook Валерия Сорочан, которая стала свидетелем инцидента.

В частности, свой поступок 60-летний водитель объяснил тем, что побоялся за жизнь маленького ребенка.

Кроме того, он отметил, что с женщиной было еще четверо малолетних детей от семи до 12 лет.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что шокированы поступком водителя. Некоторые сообщили, что при этом водитель часто во время езды разговаривает по телефону.

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"Це муділо возить людей і триндить по телефону в той же час постійно. А на зауваження пасажирів верещить і висажує", - сказала женщина, которая ездит по этому маршруту.

"Он просто хамло, это врожденное", - высказалась Виктория Перебийнос.

По информации 44.ua, представитель компании-перевозчика "Универсал-транс" сообщил, что за рулем транспортного средства находился водитель с 40-летним стажем.

"Он просто по-человечески не взял женщину с детьми, потому что боялся рисковать их жизнью", - сообщили в предприятии.

Однако, за "благородный" поступок водителю все же вынесли выговор, но увольнять не собираются.

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми / скриншот соцсети

Ранее в Ужгороде на улице Грушевского мужчина совершил нападение на 36-летнюю женщину из-за места в маршрутке. Он толкал ее и несколько раз пнул. Сначала человек упрекал женщину с ребенком, что она не освободила место пассажирке в возрасте. Когда же мать с ребенком пыталась выйти из маршрутки, мужчина начал ее толкать.