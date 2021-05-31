В Ужгороде в маршрутке напали на женщину прямо на глазах у сына

В Ужгороде в маршрутке произошла нападение / скриншот из видео

В Ужгороде на улице Грушевского мужчина совершил нападение на 36-летнюю женщину из-за места в маршрутке. Он толкал ее и несколько раз пнул, сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

На видео, которое опубликовали в Сети можео услышать слышать, как сначала человек упрекает женщину с ребенком, что она не освободила место пассажирке в возрасте. Когда же мать с ребенком пытаются выйти из маршрутки, мужчина сначала толкает женщину, а затем и несколько раз ее пинает. После чего нападающий выходит из салона автобуса.

Как сообщили в патрульной полиции Закарпатья, потерпевшая женщина вызвала копов. Правоохранители задержали нападавшего. Своих действий мужчина не смог объяснить.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть легкое телесное повреждение. Нападающему грозит штраф или исправительные работы.