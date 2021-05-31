В Ужгороде в маршрутке напали на женщину прямо на глазах у сына

Потерпевшая женщина вызвала копов. Правоохранители задержали нападавшего. Своих действий мужчина не смог объяснить.
В Ужгороде на улице Грушевского мужчина совершил нападение на 36-летнюю женщину из-за места в маршрутке. Он толкал ее и несколько раз пнул, сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
На видео, которое опубликовали в Сети можео услышать слышать, как сначала человек упрекает женщину с ребенком, что она не освободила место пассажирке в возрасте. Когда же мать с ребенком пытаются выйти из маршрутки, мужчина сначала толкает женщину, а затем и несколько раз ее пинает. После чего нападающий выходит из салона автобуса.
Как сообщили в патрульной полиции Закарпатья, потерпевшая женщина вызвала копов. Правоохранители задержали нападавшего. Своих действий мужчина не смог объяснить.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть легкое телесное повреждение. Нападающему грозит штраф или исправительные работы.
- Напомним, ранее в Буче и Вышгороде Киевской области неожиданно для местных жителей появились полицейские контрольно-пропускные пункты. Полиция проводила мероприятия, связанные с розыском злоумышленника, который сумел сбежать из зала суда в Ирпене.
- В полиции заявляли, над ним должен был состояться суд из-за уголовного дела, в рамках которого зафиксированы факты его прихода на свидание к женщинам в целях их обмана и ограбления.