В Киеве задержали грабителя женщин на свиданиях, сбежавшего из зала суда в Ирпене

Сбежавший из зала суда в Ирпени злоумышленник задержан полицией / Пресс-служба полиции Киевской области

В Киеве был задержан уроженец Азербайджана Мамедсой Афрас Куддасар-Оглы, которому 28 мая удалось сбежать из-под стражи городского суда в Ирпене. Его обвиняют в том, что он обманывал и грабил женщин прямо на свиданиях.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в скором времени ему объявят о подозрении за побег и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

В полиции также добавили, что Афраса Куддасар-Оглы задержали на Нивках. Спецназовец увидел на улице подходящего по описанию в ориентировке человека, после чего его задержали.

"Беглеца задержали наши столичные коллеги по нашей ориентировке на столичных Нивках. В ближайшее время беглецу будет оглашено подозрение за побег и нападение на сотрудника полиции во время побега", - уточнили полицейские изданию Сегодня.

Напомним, ранее в Буче и Вышгороде Киевской области неожиданно для местных жителей появились полицейские контрольно-пропускные пункты. Полиция проводила мероприятия, связанные с розыском злоумышленника, который сумел сбежать из зала суда в Ирпене.

В полиции заявляли, над ним должен был состояться суд из-за уголовного дела, в рамках которого зафиксированы факты его прихода на свидание к женщинам в целях их обмана и ограбления.