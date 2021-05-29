Грабил женщин во время свидания: под Киевом полиция ищет преступника, сбежавшего из зала суда

В Ирпене из зала суда сбежал злоумышленник, которого обвиняют в ограблении женщин на свиданиях / УНИАН

В Буче и Вышгороде Киевской области неожиданно появились полицейские контрольно-пропускные пункты. Правоохранители разыскивают злоумышленника, которому удалось сбежать прямо из зала суда в Ирпене. В полиции утверждают, что над злоумышленником, который приходил на свидание к женщинам и грабил их, 28 мая должен был состояться суд. Однако он неожиданно исчез, причем из зала суда.

Как сообщает Сегодня, жители Киевской области обеспокоены появлением КПВВ в Вышгороде, а в Буче сотрудники полиции устроили проверку каждой машины, выезжающей из города. Они разыскивают злоумышленника, из зала суда в Ирпене.

Указано, что в регионе проводится специальная операция с целью задержания мужчины, которые обманывал женщин и грабил их прямо на свидании. Суд над ним должен был пройти 28 мая, но он исчез. Пропал из зала суда. Как ему удалось скрыться – выясняет полиция.



"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидания, а затем грабил женщин. Сегодня над ним должен был быть суд, а ему удалось убежать из судебного зала", - подчеркнули в полиции Киевской области.

Напомним, в Киеве стоматолога обвинили в обмане пациентов во время их лечения. По данным прокуратуры, таким образом ему удалось получить около 400 тысяч гривен. При этом его обвиняют в покушении на убийство 70-летней пенсионерки.