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В Киеве возле крупного ТРЦ произошла кровавая поножовщина

19 июля 2021, 09:03

По словам очевидцев, записавших видео, стычка произошла возле входа в торговый центр и началась со словесной перепалки, быстро переросшей в толчки.

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В Киеве возле крупного ТРЦ произошла кровавая поножовщина / скриншот из видео

В Киеве в ночь на понедельник, 19 июля, произошел конфликт с поножовщиной между двумя мужчинами возле ТРЦ "Гулливер". Видеозапись инцидента ( ее не рекомендуется смотреть людям моложе 18 лети) была опубликована в Telegram-канал "Київ Оперативний".

По словам очевидцев, записавших видео, стычка произошла возле входа в торговый центр и началась со словесной перепалки, переросшей в толчки. Далее один из конфликтующих достал нож и пырнул своего оппонента, сильно повредив тому сухожилия. Причина инцидента пока точно неизвестна.

Врачи с трудом остановили кровотечение. Нападавшего с ножом быстро нашли и задержали сотрудники полиции.

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Напомним, ранее, 2 мая 2021 года в Дарницком районе Киева произошла массовая драка, в ход пошел нож. Один человек получил ножевое ранение в печень.

"Его госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте", – рассказали копы.

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