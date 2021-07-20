В Киеве женщина швырнула коктейль Молотова и с пистолетом ворвалась в банк

В Киеве женщина с пистолетом ворвалась в банк / Нацполиция

Правонарушительница зашла в помещение отделения одного из банков на улице Автозаводская в Киеве, бросила подожженную бутылку с жидкостью (по всей вероятности - коктейлем Молотова), а после, угрожая пистолетом, начала требовать деньги. Об этом сообщают представители Главка Нацполиции по Киеву.

Работники банка выполнили ее требование, но успели вызвать патруль полиции, который и обезвредил злоумышенницу.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тот самый пистолет / Нацполиция

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Напомним, ранее, в конце 2019 года в Харькове неизвестные ограбили банк путем взрыва банкомата.

Инцидент произошел на улице Академика Волкова в ночь на католическое Рождество, 25 декабря.

По данным правоохранителей, злоумышленникам удалось украсть большое количество денег.