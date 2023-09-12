В комплектации 'Шахедов' заметили серьезное изменение: чем это грозит Украине

Неоднократно появлялись упоминания в СМИ, что Россия будет пытаться усовершенствовать БПЛА для ударов по украинской инфраструктуре.

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На хвосте таких "Шахедов" есть буква "К" - "Комета-М"/ коллаж Главреда. Фото: Telegram о связи от Сергея Флеш, Defense Express

В комплектации иранских дронов-камикадзе "Шахед", которые Россия выпустила по Киеву в ночь на 11 сентября, заметили серьезные изменения.

Как делится в Telegram украинский военный Сергей "Флеш", ссылаясь на данные, полученные после анализа одного из сбитых дронов, вместо спутниковой CRPA антенны иранского производства стоит CRPA антенна "Комета-М" российского производства в специальной коробке.

Это, продолжает боец, указывает на то, что иранские запасы "Шахедов" заканчиваются - и оккупанты начали применять "Шахеды" уже российского производства.

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На хвосте таких "Шахедов" буква "К" и номер. Также РФ старается избегать зависимости от комплетирующих третьих стран.

"Для нас это новость плохая, потому что "Комета-М" более устойчива к нашему РЭБ, чем антенны иранских "Шахедов", - пояснил специалист.

Россия производит "Шахеды"

По словам представителя ГУР Юсова, Россия занимается пока только сбором комплектующих иранских дронов. Электронику Тегеран передает морским или воздушным путем.

При этом в СМИ неоднократно появлялась информация о намерениях РФ запустить полное серийное производство "Шахедов" непосредственно у себя дома.

Более того, россияне хотят усовершенствовать иранские дроны, чтобы те могли менять цели по ходу своего движения.

Россия терроризирует гражданское население "Шахедами" с октября 2022 года. Сейчас страна-агрессор использует дроны в комбинированных атаках по Украине, пытаясь запутать и истощить ПВО.

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