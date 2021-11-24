В Кривом Роге в лесополосе нашли останки женщины

На фрагментах одежды были следы бурого цвета, вероятно, крови.
В Кривом Роге в кустах нашли человеческий череп. Остатки человека увидел резавший древесину подросток.
Факт находки подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, передает ТСН.
"Череп направили на экспертизу для установления давности и обстоятельств смерти", — прокомментировала спикер полиции Оксана Лесонен.
Местные СМИ сообщают, что череп был найден в Долгинцевском районе Кривого Рога на улице Домностроителей.
Рядом с останками нашли фрагменты одежды – зеленую футболку, похожую на военную с липучками для шевронов. Отмечается, что на фрагментах одежды есть следы бурого цвета, вероятно, крови.
Кому принадлежат останки, будут выяснять правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в Винницкой области 25-летний парень живьем сжег собственного родственника. При этом его жертва была инвалидом.
Убийца спланировал свое дело. Он дождался пока родственник уснет, облил его бензином и поджег. 56-летний погибший, который передвигался с помощью костылей, скончался на месте.
Читайте также:
- Расчлененка в Киеве: копы задержали вероятного убийцу, распилившего тело жертвы
- "Повсюду летели тела": авто протаранило толпу на рождественском параде, погибли дети
- На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков