В Кривом Роге в лесополосе нашли останки женщины

Тело нашли на дороге / 061.ua

В Кривом Роге в кустах нашли человеческий череп. Остатки человека увидел резавший древесину подросток.

Факт находки подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, передает ТСН.

"Череп направили на экспертизу для установления давности и обстоятельств смерти", — прокомментировала спикер полиции Оксана Лесонен.

Местные СМИ сообщают, что череп был найден в Долгинцевском районе Кривого Рога на улице Домностроителей.

Рядом с останками нашли фрагменты одежды – зеленую футболку, похожую на военную с липучками для шевронов. Отмечается, что на фрагментах одежды есть следы бурого цвета, вероятно, крови.

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Кому принадлежат останки, будут выяснять правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области 25-летний парень живьем сжег собственного родственника. При этом его жертва была инвалидом.

Убийца спланировал свое дело. Он дождался пока родственник уснет, облил его бензином и поджег. 56-летний погибший, который передвигался с помощью костылей, скончался на месте.

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