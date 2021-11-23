Тело нашли посреди улицы: на Одесчине мужчина сжег труп знакомой, с которым прожил 2 недели

Обгорелое тело женщины нашли посреди улицы / КУ "Муніципальна Варта" Черноморска

В городе Черноморск Одесской области местный житель пытался сжечь тело женщины, умершей у него дома от передозировки наркотиками.

Как сообщили в коммунальном учреждении "Муниципальная стража" Черноморского городского совета, сегодня в 08:50 стало известно об обгоревшем теле, которое находится возле бойлерной по ул. Парусная, 7.

"После проверки прилегающей территории, опросив вероятных свидетелей, лиц без постоянного места жительства, нашим работникам стало известно о мужчине, который рассказывал, что сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Николаевщине пьяный мужчина облил бензином и насмерть сжег тещуПримерно в 09:50, установив место жительства подозреваемого, коммунальщики вызвали участкового инспектора полиции, вместе с которым зашли в квартиру, где мужчина признался в совершенном.

Фото: КУ "Муніципальна Варта" Черноморска

Фото: КУ "Муніципальна Варта" Черноморска

В настоящее время задержанным занимаются работники Черноморского отдела полиции.

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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области 25-летний парень живьем сжег собственного родственника. При этом его жертва была инвалидом.

Убийца спланировал свое дело. Он дождался пока родственник уснет, облил его бензином и поджег. 56-летний погибший, который передвигался с помощью костылей, скончался на месте.

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