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Спал с канистрой от бензина: на Виннитчине рецидивист живьем сжег своего родственника

13 сентября 2021, 19:38
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Злоумышленник месяц назад освободился из тюрьмы. И успел совершить жуткое преступление.

Дом погибшего / НПУ

В Винницкой области 25-летний парень живьем сжег собственного родственника. При этом его жертва была инвалидом.

Убийца спланировал свое делоо. Он дождался пока родственник уснет, облил его бензином и поджег. 56-летний погибший, который передвигался с помощью костылей, скончался на месте.

Как сообщает полиция Винницкой области, убийца месяц назад освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Известно, что накануне этого трагического случая мужчины распивали алкогольные напитки. Однако в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт.

Правоохранители обнаружили вещественные доказательства того, что дом подожгли. Они нашли канистру из-под топлива прямо в постели погибшего. А самого злоумышленника задержали неподалеку от места совершения преступления.

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Его взяли под стражу. За такое преступление парню грозит до 15 лет заключения.

Напомним, сегодня в Запорожье на проспекте Соборности произошел душераздирающий инцидент. Женщина открыла окно и выставила ребенка на край подоконника, бормоча непонятную речь. Мать поставила девочку 2-4 лет край подоконника и практически не держала. Очевидцы вызвали полицию, а тем временем кричали матери, чтобы она убрала ребенка с подоконника. Но она не реагировала.

Также Главред писал, что в Польше больше года назад пропал украинец. Его все это время ищут. Однако теперь родные 23-летнего парня заподозрили полицию в скрытии деталей расследования. Между тем, копы пытались закрыть дело.

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