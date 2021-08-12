В Кривом Роге в супермаркете на людей рухнул потолок: мужчину срочно госпитализировали

В Кривом Роге в одном из супермаркетов обрушился потолок прямо на посетителей. Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел в жилом массиве Ингулец, и в результате ЧП пострадал мужчина.

В Facebook-группе "Ингулец" сообщают, что мужчину срочно увезли в больницу с подозрением на травму спины.

"Обрушение случилось вчера вечером. Обвалился подвесной потолок в мясном отделе магазина сети продуктовых супермаркетов "Varus"", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что пострадавшего покупателя доставили в 17-ю городскую больницу, где должны сделать компьютерную томографию позвоночника.

Пользователи сети высказывают предположения, что обрушение стало результатом некачественно сделанного ремонта несколько лет назад.

Другие полагают, что дело в крупной бытовой технике, которую расположили на втором этаже, и перекрытие просто не выдержало веса холодильников.

Как пишет Днепр вечерний, после обрушения была проведена проверка подобных конструкций во всех магазинах сети совместно с подрядчиком, рассказал представитель Varus Александр Шуть.

Он заверил, что по ее результатам "можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников".

Шуть объяснил, что подвесная конструкция в этом супермаркете была установлена в январе 2021 года после реконструкции, и подрядчик соблюдал все строительные требования и нормы безопасности.

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"Пострадавшему оказана необходимая помощь, администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает и он на следующий день вышел на работу", - рассказал представитель сети магазинов.

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