В Минцифре объяснили, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг

Баник объяснил, почему в приложении Дія недоступна услуга по получению помощи при рождении ребенка / Пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, почему в мобильном приложении Дія так моло услуг, которыми могут пользоваться украинцы.

В частности, в интервью Главреду он прокомментировал тот факт, что услуга по получению помощи при рождении ребенка доступна только на сайте Дії и только для стационарных компьютеров. При этом по меньшей мере в течение трех месяцев она не работает.

"Просто есть особенность - во-первых, мы очень чувствительно относимся к появлению услуг в мобильном, потому что это должно быть просто и в несколько кликов. Такие услуги являются более сложными", - объяснил Баник.

"Второй дополнительный момент - для появления услуги в мобильном должна быть наложена электронная подпись на заявление по получению. И это чуть более сложный процесс - уже есть отработанные алгоритмы именно наложений обычных ключей по типу Приват24, а с точки зрения внедрения Дії. Подписи, то здесь она пока недоступна", - добавил он.

Полная версия интервью с Баником

Напомним, ранее Мстислав Баник напомнил, что в Украине с 23 августа приравняли электронные цифровые документы к физическим. Если компании отказывают гражданам в приеме цифровых документов, они могут вызвать полицию, которая зафиксирует нарушение.