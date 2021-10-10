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Компании не принимают цифровые документы: в Кабмине объяснили, что делать украинцам

10 октября 2021, 18:20
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В Украине уже более 1000 компаний принимают цифровые документы, проблемных ситуаций становится меньше.

Мстислав Баник
Если компания откажется принимать возражения по ситуации с цифровыми документами, нужно вызывать полицию - Баник / Пресс-служба Министерства цифровой трансформации

В Украине с 23 августа вступил в силу закон, согласно которому цифровые документы в приложении Дия приравниваются к физическим документам. Однако переход пока полностью не состоялся, из-за чего украинцы сталкиваются с рядом проблем.

В случаях, когда инстанции не принимают электронные документы, следует вызывать полицию, которая должна составить протокол о нарушении закона. В ближайшем будущем все проблемные моменты должны быть искоренены. Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.Читайте также"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении Дия

В интервью Главреду он рассказал о том, что процесс внедрения электронных документов начался еще до того момента, как вступил в силу закон о приравнивании цифровых и физических документов. Уже более 1000 компаний и Центров предоставления административных услуг принимают цифровые документы, однако проблемы по-прежнему присутствуют.

"Мы начали внедрять электронные документы еще до того, как вступил в силу закон. Прошлым летом у нас появились электронные паспорта, которые регулировались постановлением Кабинета министров. И сразу же тогда появился отдел производства, который занимался тем, что коммуницировал с государственными органами, торговыми сетями, авиакомпаниями и т.д. В переходный период успели не все - это факт, но скорость очень высокая. Сейчас более 1000 компаний точно принимает цифровые документы: почти все банки, подавляющее большинство ЦПАУ. Этот процесс еще продолжается, но с каждым днем все меньше ситуаций, когда человеку могут отказать в предоставлении услуг по цифровым документам", - рассказал Баник.

По его словам, в случае отказа от приема документов, украинцам следует обращаться в службу поддержки, чтобы в Дія зафиксировали ситуацию. Если компания не принимает возражений, нужно вызвать полицию, которая должна составить протокол об административном нарушении.

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Полная версия интервью с Мстиславом Баником

"И предвидя вопрос о том, что делать, если отказывают, то надо обязательно сообщить в нашу службу поддержки, чтобы мы это зафиксировали. У нас была ситуация, когда человеку отказали (хотя эта компания принимает цифровые документы) и выяснилось, что сотрудник выпустил из вида внутреннюю инструкцию. После этого компания даже позвонила клиенту и извинилась. Если же компания не принимает, то можно даже вызвать полицию и составить протокол об административном правонарушении, потому что это является нарушением закона", - отметил чиновник.Читайте также"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление Дия

Также он добавил, что каких-либо окончательных сроков по адаптации компаний к электронным документам на данный момент нет. Однако в Минцифре напоминают инстанциям о новом законе, а компании постепенно подключаются к процессу.

"Есть такая особенность - многие государственные решения до появления министерства цифровой трансформации появлялись на бумаге быстро, а внедрялись очень медленно. И особенно если говорить с кем-то из государственного сектора, то многие скажут, что есть постановление, но никто о нем не знает. Соответственно, Минцифра быстро это внедряет-не все были готовы к тому, что это все так быстро заработает и сейчас быстро наверстывают. Каких-то отдельных дедлайнов нет - мы всем напоминаем о вступившем в силу законе, поэтому многие хотят избежать неприятных ситуаций и максимально приобщаются", - подчеркнул Мстислав Баник.

Напомним, ранее руководитель направления электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник заявил, что Украина намерена до 2024 года полностью отказаться от бумажного документооборота. Вся информация будет в реестрах, а инстанции не смогут требовать бумажных документов.

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новости Украины электронные паспорта Минцифры Мстислав Баник
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