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В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов

6 октября 2021, 19:21
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Переход всех публичных государственных услуг в режим "без бумаг" закончится к 2024, подчеркнул Мстислав Баник.

Мстислав Баник
Как будет выглядеть "цифровая" Украина / Главред

В августе этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Иными словами, ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажные справки. Поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль отметил, что это произойдет в течение следующих трех месяцев, а значит, уже к ноябрю. В интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал, удастся ли уложиться в эти сроки и как все это будет выглядеть для рядового украинца.

Как отметил Баник, в настоящий момент начинается лишь процесс перехода к paperless. "Украина без бумаг" – это долгосрочная история, потому что она состоит:

  • Во-первых, из внедрения цифровых документов. Этот процесс еще продолжается.
  • Во-вторых, это налаживание обмена между государственными органами, реестрами и учреждениями, чтобы человек не бегал за справками. Этот процесс также длительный. Впрочем, в Минцифры не планируют растягивать его на 10 лет или больше
  • В-третьих, это перевод 100% государственных услуг онлайн.

"Потому что даже если они останутся в оффлайне, paperless предполагает само представление онлайн и это наша цель до 2024 года", – заявил Баник.

Как "Украина без бумаг" изменит жизнь украинцев:

  • не надо стоять в длинных очередях, чтобы получить необходимую справку. Сделать это можно будет онлайн, не выходя из дома;
  • получение онлайн-услуги станет намного быстрее;
  • не надо делать дополнительные ксерокопии документов, ведь они и так будут в госреестрах и чиновники будут иметь к ним доступ;
  • все документы будут в едином электронном реестре и в вашем смартфоне.

Читайте полную версию интервью Главреда с Мстиславом Баником.

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новости Украины Минцифры Мстислав Баник
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