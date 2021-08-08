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Ни один госорган не сможет требовать бумажную справку: Шмыгаль назвал сроки перехода в "paperless"

8 августа 2021, 16:31
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Ни в одном государственном органе больше не потребуют бумажных справок.

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Документы в бумажном виде не понадобятся через три месяца / depositphotos

Все публичные государственные услуги в Украине полностью перейдут в режим "paperless" - "безбумажного документооборота" через три месяца.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 августа в Facebook.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что переход в режим "paperless" поспособствует увеличению количества публичных электронных услуг, а также минимизирует коррупцию при их получении.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - подчеркнул премьер.

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Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом проект закона о переходе на безбумажный документооборот, так называемый paperless-режим. Также документ регулирует вопросы, связанные с предоставлением и получением всех категорий публичных услуг в электронной форме.

Paperless - что это такое:

Paperless - рабочая среда, в которой использование бумаги устранено или значительно уменьшено, путем преобразования документов и других бумаг в цифровую форму документации.

Переход к безбумажной форме значительно экономит деньги, повышает производительность, экономит пространство, делает переписку и обмен информацией легче и быстрее, а сохранение личной информации более безопасным, и это в свою очередь помогает окружающей среде.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат.

В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина войдет в режим "paperless", и "тогда ни один чиновник не сможет требовать у украинцев бумажные документы". А будет это 24 августа текущего года. В первую очередь, госучреждения не смогут отказать гражданам в приеме электронных документов "Дія".

новости Украины Денис Шмыгаль
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