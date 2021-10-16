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В Минцифры ответили, почему еМалятко так часто "ломается"

16 октября 2021, 02:40
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Если у украинцев возникают проблемы с сервисом еМалятко, то они могут обратиться в службу поддержки, запрос будет обработан и решен в течение нескольких часов.

Мстислав Баник
Мстислав Баник заявил, что 96% украинцев довольны сервисом еМалятко / Главред

Примерно 89% украинских семей при рождении ребенка пользуются комплексной услугой еМалятко. В некоторых областях 99% всех случаев, связанных с рождением ребенка, отрабатываются именно через еМалятко. При этом общий процент удовлетворенности услугой составляет 96%, заявил в интервью Главреду руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, отвечая на вопрос о том, почему на официальной странице проекта в Фейсбуке пользователи оставляют множество жалоб на получение свидетельств по почте и их регистрирование, получение сертификатов в роддомах и на получение пакетов малыша.

По словам Баника, получение свидетельства о рождении по почте действительно может занять некоторое время, что вызывает недовольство украинцев. Однако плюс в том, что исчезла необходимость стоять в очереди.

"Сейчас это происходит так: подал заявление, Минюст отрабатывает свою часть, печатает и передает на Укрпочту и, да, какое-то время этот процесс занимает", - отметил Баник.

Он выразил надежду, что со временем эти процессы начнут ускоряться.

"Что касается пакета малыша, то мы планируем его запуск не отдельной услугой, а как часть еМалятко - надеюсь, что мы сможем запустить это через пару месяцев. И тоже, соответственно, с ним не будет проблем, в частности, с подачей или доставкой. Сейчас это пилотно отрабатывается и будет доступно уже полноценно", - добавил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.

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Он также отметил, что если у украинцев возникают проблемы с сервисом еМалятко, то они могут обратиться в службу поддержки, запрос будет обработан и решен в течение нескольких часов.

Как сообщал Главред, ранее руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг, которыми могут пользоваться украинцы.

viber
новости Украины Минцифры Мстислав Баник
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