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В Минобразования рассказали, состоится ли ВНО-2021

23 марта 2021, 19:09
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Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска.

ВНО
ВНО состоится в установленные сроки / УНИАН

В Минобразования заверили, что внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах, пишет пресс-служба ведомства.

Пробное тестирование пройдет 10 апреля, а основная сессия начнется 21 мая.

"Пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО... Участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", - отметили в министерстве.

Читайте такжеНазвана дата старта в Украине пробного ВНО

Результаты пробного ВНО обнародуют на информационных страницах участников 16 апреля.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска. Там будет указано время и место проведения тестирований. Также 6-18 мая будет дополнительный период регистрации на ВНО.

Отмечается, что основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

  • 21 мая - химия,
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая - английский язык,
  • 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня - история Украины,
  • 7 июня - физика,
  • 10 июня - биология,
  • 15 июня - география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным, каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.

ВНО в Украине 2021 - о чем ранее писал Главред:

  • С 5 по 19 января в Украине можно было зарегистрироваться на пробное тестирование внешнего независимого оценивания.
  • По всем учебным предметам тестирования пройдут 10 апреля 2021 года. Участие в пробном ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.
  • Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
  • В Минобразования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.
  • В 2021 году сдавать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности.
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