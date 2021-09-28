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В Минюсте посоветовали украинцам покупать тюрьмы вместо квартир: "Состояние - заходи и живи"

28 сентября 2021, 17:52
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Еще три исправительные колонии планируют "пустить с молотка" в Украине.

Тюрьма
Министр юстиции Денис Малюська назвал предварительны цены / УНИАН

В Фонд государственного имущества для продажи на аукционах Министерство юстиции передало еще три исправительные колонии. Учреждения расположены на территориях Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

"Говорят что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика такая себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы!", — сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей страничке Facebook.

По его словам, новые аукционы ожидаются уже осенью. Поэтому, министр советует пока пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас.

Как отмечено в сообщении, Минюст предлагает украинцам приобрести Ковельскую колонию с земельным участком 4,86 ​​га (стартовая цена 41 624 692 грн). Ее состояние Малюська оценил – "заезжай и живи".

Фото: Facebook Denis Malyuska

Ивано-Франковская колония №12, которая также будет выставлена на аукцион, расположена на земельном участке более 67 га (стартовая цена 7 858 392 грн). Глава Минюста отметил, что данный участок может подойти для размещения гольф-клуба.

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Фото: Facebook Denis Malyuska

Площадь третьего учреждения - Николаевской исправительной колонии №50 во Львовской области, занимает 15,5 га (стартовая цена – 17 116 000 грн). Это здание Малюска охарактеризовал, как "эконом-вариант".

Фото: Facebook Denis Malyuska

Напомним, в Украине на аукционе продали первую тюрьму - ей стала Львовская исправительная колония №48, которая "ушла с молотка" за 377 миллионов 500 тысяч гривен. В торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "большой распродажи тюрем".

Также мы сообщали, что в конце весны 2020 года Денис Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах.

По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Автор: Сергей Кущ
viber
Минюст тюрьмы
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