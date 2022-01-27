В МВД поведали новые подробности расстрела военных в Днепре

Новые подробности стрельбы

Один из раненых стрелком в Днепре нацгвардейцев смог поднять тревогу - военнослужащие успели забаррикадировать комнату отдыха, не впустив туда стрелка, заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин, сообщает Укринформ в четверг, 27 января.

"Не могу обойти (вниманием - ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, активно сопротивлявшихся правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировавших помещение, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизни других военнослужащих смены, которые находились в комнате отдыха. А также героические действия другого военнослужащего, который был трижды ранен. Тем не менее он смог убежать и оперативно сообщить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование", - сказал Енин.

Как пояснил командующий Нацгвардией Николай Балан, в комнате, куда не смог попасть Рябчук, находились восемь безоружных военнослужащих. В целом же стража, в которой произошла трагедия, насчитывала 23 военных. Из них пятеро несли службу на постах, остальные находились в спальных помещениях.

Кроме того, к материалам уголовного производства привлекут обнародованные в СМИ видеозаписи о стрельбе и показания подозреваемого нацгвардейца Артема Рябчука.

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"Все материалы, которые были обнародованы, они будут приобщены к уголовному производству, а насколько санкционировано это было сделано (как именно эти видео попали в СМИ - ред.), это будет уже с юридической точки зрения рассматриваться тоже следствием", - добавили МВД.

Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

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