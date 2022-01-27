Кровавая стрельба в Днепре: командующий Нацгвардии подал в отставку

Глава Нацгвардии подал в отставку

В четверг, 27 января, командующий Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре. Об этом он заявил на брифинге в Днепре в четверг, 27 января.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - сказал Балан.

Балан добавил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране Южмаша, чтобы они не могли влиять на расследование.

Николай Балан заявил, что с президентом не общался на эту тему. Он считает, что то, что он подал в отставку – это морально правильно, ответственности с себя не снимает. Остается на службе Украине, но не на военной.

На период расследования отстранены командир и два его заместителя.

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Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

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