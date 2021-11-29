В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмирован

В Одессе на школьников упал потолок / УНИАН

В понедельник, 29 ноября, в одесской школе №111 прямо во время урока на учеников обвалился потолок. Инцидент произошел внезапно, дети сидели за партами, так что куски штукатурки упали им на головы.

Впоследствии ученики начали распространять видео с места происшествия. На нем заметно, как большая часть потолка, вероятно, из-за дождя и дыр, не выдержала и свалилась прямо на головы детям, передает Telegram-канал "Одесса INFO".

Куски штукатурки рассыпались по партам и полу, а также на личные вещи школьников. Кроме того, на ролике слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли в порядке. Ученики ответили ему утвердительно.

В мэрии заверяют, что никто из учеников и учителей не пострадал. Согласно информации других источников, как минимум один ребенок травмирован. Специалисты уже осматривают кабинет и рухнувший потолок, составляют акт.

Как сообщал Главред, в супермаркете в Кривом Роге на посетителей упал потолок. В результате пострадал мужчина, который находился в мясном отделе, где обвалилась на прилавки подвесной потолок. Местные жители обеспокоились тем, безопасно ли ходить сейчас в супермаркет из-за подобных случаев.

Напомним, в Николаеве чиновники замаскировали дырку в потолке флагом Украины.