В Одессе прозвучала серия взрывов: первые подробности

В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги ночью 17 октября.

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Одесская область оказалась под атакой вражеских ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скриншот

В ночь на 17 октября Одесскую область атаковали вражеские дроны. Местные журналисты и мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов в городе.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников для Одесской области.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалось. До окончания воздушной тревоги жителей региона призывали оставаться в укрытиях.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал об угрозе с воздуха для жителей Белгород-Днестровского района и призывал не снимать работу сил ПВО.

"Одесский район, тоже не выходите из укрытий! Берегите себя и близких!", - добавил он в Telegram.

Как сообщал Главред, 7 октября Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с использованием сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Оникс.

Ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В результате удара зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

23 сентября российские оккупанты также применяли ракеты "Оникс" для нанесения удара по Одесской области. Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.

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