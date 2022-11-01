В оккупированной Волновахе взлетела на воздух гостиница с "кадыровцами"

Последствия "прилета" по гостинице Ахтамар в оккупированной Волновахе / Фото t.me/andriyshTime

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области произошел взрыв в гостинице Ахтамар, расположенной на трассе Мариуполь-Донецк, где разместились кадыровцы.

Сколько именно "тик-ток-воинов" погибло под руинами отеля, пока неизвестно, однако подтверждено поражение около десятка единиц техники.

"По Волновахе. Наши источники утверждают, что было попадание в гостиницу Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где располагались кадыровцы, и обезврежено около 10 единиц военной техники", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он намекнул, что потери в живой силе также есть, и немалые.

"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба", – отметил Андрющенко.

Ракетный удар по базе "кадыровцев" на Херсонщине

24 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. Боевики размещались в здании одного из населенных пунктов региона. Вероятно, речь идет о селе Каиры в Херсонской области.

По данным InformNapalm, украинские военные ликвидировали сразу почти 30 российских оккупантов. Самое интересное то, что "тик-ток" войска Кадырова сами засветили свое место дислокации. Один из оккупантов снял видео в школе, где прятались кадыровцы, и выложил его в Сеть.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров признал ликвидацию группы из 23 боевиков в Херсонской области. Также он подтвердил, что около 60 "кадыровцев" получили ранения.

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