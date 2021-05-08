В поезде Киев-Николаев пассажиров залило водой через дырявую крышу

Вода лилась в вагон через дыры в потолке / скриншот из видео

В поезде Киев-Николаев пассажирам крыша плацкартного вагона была настолько дырявой, что во время дождя пассажирам пришлось держать возле себя ведра во время дождя ‒ в них была вода. Соответствующее видео очевидцев опубликовано в Facebook пользовательницей Галиной Попцовой.

Как видно на записи, дождевая вода сильно заливала пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

В результате пассажирами, чтобы оставаться сухими, пришлось постоянно следить за вещами и убирать ноги ‒ поскольку в некоторых местах на полу образовывались лужи. Некоторые люди держали возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", – подписала видео Попцова.

"Гиперлуп", "А может ли ото электричество на крыше попасть в салон, через вот такие водопады?", "Изоленту нужно. Но обязательно синюю", "Ну, хотя бы окна помытые?", ‒ сказал он.

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