В поезде Киев-Николаев пассажиров залило водой через дырявую крышу

Пассажирский поезд сообщением Киев-Николаев оказался в центре скандала - во время дождя через дырявую крышу в вагон хлынуло множество потоков воды.
В поезде Киев-Николаев пассажирам крыша плацкартного вагона была настолько дырявой, что во время дождя пассажирам пришлось держать возле себя ведра во время дождя ‒ в них была вода. Соответствующее видео очевидцев опубликовано в Facebook пользовательницей Галиной Попцовой.
Как видно на записи, дождевая вода сильно заливала пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.
В результате пассажирами, чтобы оставаться сухими, пришлось постоянно следить за вещами и убирать ноги ‒ поскольку в некоторых местах на полу образовывались лужи. Некоторые люди держали возле себя ведра.
"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", – подписала видео Попцова.
"Гиперлуп", "А может ли ото электричество на крыше попасть в салон, через вот такие водопады?", "Изоленту нужно. Но обязательно синюю", "Ну, хотя бы окна помытые?", ‒ сказал он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Журналист и правозащитник Йоханнес Андерсен отправлялся на поезде Укрзализныци по маршруту Киев-Измаил.
- Иностранцу не понравилось, что вагон в котором он ехал – грязный, поэтому во время одной из остановок он вышел на перрон и попытался шваброй помыть окно поезда.
- Правда, по его словам, швабра с такой грязью не справлялась.