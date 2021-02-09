"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде

В Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде / УНИАН

Пассажиров поезда сообщением Харьков-Трускавец прямо во время дороги искусали клопы. Фото последствий атаки зловредных насекомых были опубликованы в канале ХС/Харьков мессенджера Telegram.

"Читатели передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтобы не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", ‒ именно так были подписаны фото.

Как видно на cнимках, на теле пострадавшего мужчины появились красные отекшие участки, которые, по всей вероятности, являются кожной реакцией на укусы клопов. Ситуация вызвала бурю негодования в комментариях.

"Поехали оздоровиться, называется. С таким транспортом бухать полезней для здоровья, чем на отдых ездить", ‒ заявил пользователь Серж Луценко.

"Норм. А клопы платили за проезд?", ‒ сыронизировал пользователь Диос.

"Знамо дело ‒ это были путинские боевые клопы! Срочно санкции на Укрзализныцю! Запретить все поезда и электрички!!", ‒ подытожили они.

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