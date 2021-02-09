УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде

9 февраля 2021, 13:38
Прослушать новость
Остановить

В интернете появились фото пассажира, который был искусан клопами в вагоне поезда госкомпании Укрзализныця, курсирующего по маршруту Харьков-Трускавец.

Поезд
В Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде / УНИАН

Пассажиров поезда сообщением Харьков-Трускавец прямо во время дороги искусали клопы. Фото последствий атаки зловредных насекомых были опубликованы в канале ХС/Харьков мессенджера Telegram.

"Читатели передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтобы не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", ‒ именно так были подписаны фото.

Как видно на cнимках, на теле пострадавшего мужчины появились красные отекшие участки, которые, по всей вероятности, являются кожной реакцией на укусы клопов. Ситуация вызвала бурю негодования в комментариях.

"Поехали оздоровиться, называется. С таким транспортом бухать полезней для здоровья, чем на отдых ездить", ‒ заявил пользователь Серж Луценко.

"Норм. А клопы платили за проезд?", ‒ сыронизировал пользователь Диос.

"Знамо дело ‒ это были путинские боевые клопы! Срочно санкции на Укрзализныцю! Запретить все поезда и электрички!!", ‒ подытожили они.

Читайте также"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram

Напомним, ранее сообщалось:

  • В поезде Укрзализныци сообщением Ворохта-Киев от просочившейся из окна воды примерзли к окнам вещи пассажирки. Причем проводник ничем не смог помочь, кроме как предложить пассажирке тряпку, чтобы вытирать воду.
  • До того министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал очередное повышение билетов на пассажирские поезда - на убыточных маршрутах.
  • "Планируется, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%", - заявил чиновник.

новости Харькова Укрзализныця Трускавец пассажирские поезда
Сейчас вы просматриваете новость «"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

14:28
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель
14:04
В МИД ответили Пескову, который отнес Украину к русскому миру Видео
14:00
"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть
13:52
У Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V Видео
13:51
Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы - Шмыгаль Видео
Реклама
13:48
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
13:44
"Тошнит кровью": людей атаковала неизвестная инфекция, уже 15 жертв Видео
13:42
Сообразить на четверых: украинцы определились, каким партиям доверят власть в стране Видео
13:38
"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде Видео
13:30
"Жаркие предложения" – в PS Store стартовала крупная распродажа со скидками до 90%
13:08
Латвия бесцеремонно указала на двери 16 российским телеканалам
12:48
Ксения Мишина в крошечном купальнике показала семейный отдых
12:39
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
12:33
Назван регион, где завтра не будет снега Видео
12:30
У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг
12:24
Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины
11:53
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
11:53
Максим из Холостяка на СТБ женился на беременной девушке
11:34
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
11:28
Украина "воюет" со снежной стихией: в семи областях по дорогам не проехать Видео
Реклама
11:21
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
11:06
Сердечный приступ: как распознать и что делать Видео
11:05
Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине Видео
10:55
Мост через Днепр в Кременчуге будут строить турки: Укравтодор подписал договор на 11 млрд
10:46
Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи
10:27
Ученые назвали удивительное преимущество паразитарных инфекций Видео
10:26
Указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде Видео
10:14
Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену
09:50
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
09:45
Меткомбинат Ильича получил сертификат по безопасности и охране труда
09:39
Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве после 30-часового снегопада Видео
09:06
Киев замерз в пробках: как объехать тянучку Видео
09:03
Рано радуемся: почему в Украине укрепляется гривна и чем это грозит
08:51
Украина может изменить решение о вакцинации препаратом AstraZeneca - Степанов Видео
08:18
Санкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ мнение
08:13
Снежная буря в Украине: дороги замело, в плену оказались более 3 тыс. грузовиков Видео
08:02
В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину Видео
07:28
Под Ивано-Франковском мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми: есть жертвы
07:16
Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике
06:53
Закрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука мнение
Реклама
06:44
Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая Видео
06:30
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
06:25
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Видео
05:56
Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие Видео
05:20
Кардиолог назвал редкий и опасный симптом инфаркта Видео
04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму Видео
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять