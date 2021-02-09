"Путинские боевые клопы": в Сети возмутились насекомыми, кусающими пассажиров в поезде

В интернете появились фото пассажира, который был искусан клопами в вагоне поезда госкомпании Укрзализныця, курсирующего по маршруту Харьков-Трускавец.
Пассажиров поезда сообщением Харьков-Трускавец прямо во время дороги искусали клопы. Фото последствий атаки зловредных насекомых были опубликованы в канале ХС/Харьков мессенджера Telegram.
"Читатели передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтобы не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", ‒ именно так были подписаны фото.
Как видно на cнимках, на теле пострадавшего мужчины появились красные отекшие участки, которые, по всей вероятности, являются кожной реакцией на укусы клопов. Ситуация вызвала бурю негодования в комментариях.
"Поехали оздоровиться, называется. С таким транспортом бухать полезней для здоровья, чем на отдых ездить", ‒ заявил пользователь Серж Луценко.
"Норм. А клопы платили за проезд?", ‒ сыронизировал пользователь Диос.
"Знамо дело ‒ это были путинские боевые клопы! Срочно санкции на Укрзализныцю! Запретить все поезда и электрички!!", ‒ подытожили они.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В поезде Укрзализныци сообщением Ворохта-Киев от просочившейся из окна воды примерзли к окнам вещи пассажирки. Причем проводник ничем не смог помочь, кроме как предложить пассажирке тряпку, чтобы вытирать воду.
- До того министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал очередное повышение билетов на пассажирские поезда - на убыточных маршрутах.
- "Планируется, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%", - заявил чиновник.