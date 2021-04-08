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Древняя и устойчивая грязь: датчанин со шваброй отмывал окно поезда Укрзализныци

8 апреля 2021, 13:33
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Датский журналист Йоханнес Андерсен ехал на поезде Укрзализныци по маршруту Киев-Измаил.

Йоханнес Андерсен
Журналисту так и не удалось отмыть окно, так как оно оказалось слишком грязным / facebook.com/johannes.w.andersen

Журналист и правозащитник Йоханнес Андерсен отправлялся на поезде Укрзализныци по маршруту Киев-Измаил. Иностранцу не понравилось, что вагон в котором он ехал – грязный, поэтому во время одной из остановок он вышел на перрон и попытался шваброй помыть окно поезда. Правда, по его словам, швабра с такой грязью не справляется.

Как рассказал Андерсен на своей странице в социальной сети Facebook, ему пришлось помыть окно вагона поезда Укрзализныци вместо работников государственного предприятия. Инцидент случился в воскресенье, 4 апреля. Он возмутился тем, что стекло в вагоне грязное, и попытался его отмыть. Салфетки с пылью не справились, поэтому он решил выйти в магазин и купить швабру с моющим средством. Однако полностью отмыть окно у него так и не получилось.

Кроме того, он подверг критике железнодорожные пассажирские перевозки в Украине и указал на тот факт, что цена билетов не соответствует уровню обслуживания.

"Абсурдность заключается в том, что они утверждают, что пассажирские железнодорожные услуги убыточны, но все равно требуют очень высокую цену! Другими словами — нечего покупать. Пассажирские услуги должны быть восстановлены с нуля", - подчеркнул Йоханнес Андерсен.

Датский журналист и правозащитник из Копенгагена Йоханнес Андерсен периодически посещает Украину больше 20 лет. В 2018 году в интервью Gloss он заявлял, что страна является для него одновременно как "чудесной", так и "чудовищной". Тогда он говорил, что люди здесь стали более озлобленными, а также рассказывал о драке в Bierstube.

"Самое ужасное было, когда люди владельца в пабе Bierstube избили меня так, что в итоге забрали два года моей жизни…Может всё потому, что немец-владелец был из ГДР и служил офицером советской армии, то есть был далеко не тем западным человеком, за которого себя выдавал. Где-то, скажем на Шулявке, за пьяное поведение меня бы просто выгнали, а в Bierstube меня били ногами", - подчеркивал Андерсен.

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