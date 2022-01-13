В РФ грозят военными вариантами решения ситуации вокруг Украины

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В Украине разрабатываются планы военного решения ситуации вокруг Украины, заявили в МИД РФ.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, военные специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо решить ситуацию дипломатическим путем.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - сказал он.

Рябков решил, что якобы "в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец".

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Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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