В России появился некий "Пригожин-2": будет ли второй поход на Москву

Когда в России разразится кризис, появится много людей, претендующих на роль Пригожина, считает Максим Розумный.

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Закревский вряд ли станет вторым Пригожиным - аналитик / Коллаж: Главред, скриншот: YouTube

В августе в публичном пространстве замелькал глава ЧВК Паладин Георгий Закревский, которого называют "вторым Пригожиным". Однако вряд ли он или кто-либо другой сейчас способен организовать подобный мятеж в стране-агрессоре России. Об этом заявил политолог, доктор политических наук Максим Розумный.

Во время чата на Главреде ему задали вопрос о том, может ли Закревский, который обещает дойти до Москвы, стать "новым Пригожиным. Эксперт ответил, что сейчас это маловероятно.

"Вряд ли может быть более успешный мятеж, похожий на бунт Пригожина, в нынешних условиях. Ситуация для России не новая. Как мы помним, были Степан Разин, Емельян Пугачев и другие подобные персонажи. Но если империя выработала иммунитет и алгоритм преодоления подобных кризисов, то вряд ли она допустит возникновение более масштабной и успешной угрозы. Они уже напуганы и будут подавлять любые попытки Закревского", - полагает Розумный.

Также он добавил, что у Пригожина, в отличии от Закревского, был заслуженный "авторитет".

"В общем, копия не может быть успешнее оригинала. Пригожин все-таки завоевал свой авторитет (в криминальном смысле) и стал мифом, ему уже памятник поставили на Кубани. Его преемники вряд ли будут иметь такой запас легитимности и доверия", - отметил эксперт.

При этом аналитик уточнил, что когда будет кризис, таких людей в России появится много.

"Но, конечно, это не значит, что такие люди не появятся в момент кризиса в России. Их появится очень много и каждый на своем уровне", - подчеркнул Максим Розумный.

Смотрите чат с Максимом Розумным на Главреде:

Напомним, в августе в материале Business Insider написали, что наступление ВСУ в Курской области – такое же потрясение для Кремля, как и мятеж Пригожина. Украинская операция усилит раскол в российских политических "элитах".

Кроме того, основатель ЧВК Паладин Георгий Закревский обратился к российским военным с призывом к свержению Путина. Также Закревский анонсировал новый поход на Москву.

Что такое ЧВК "Паладин" ЧВК "Паладин" - это небольшая военная группировка численностью менее 300 человек. Владельцем частной армии "Паладин" в РФ является Георгий Закревский - его уже успели провозгласить новым Пригожиным. На группировку впервые обратил внимание украинский блогер Денис Казанский. Она участвует в войнах в Африке и Сирии. Там также утверждают, что под их "охраной" находится 3 стратегических объекта. Казанский отмечает, что руководитель этой ЧВК был непубличным и немедийным, но после смерти Пригожина все изменилось.

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