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В России работает секретный украинский батальон - The Guardian

5 февраля 2023, 10:14
Бойцы "Братства" технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами.
Спецназ, Крым
Спецназ, Крым / УНИАН и скриншот из видео

На оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа – секретный батальон "Братство", который ведет борьбу с РФ.

Работа спецназовцев варьируется от похищения кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов в рф. Бойцы "Братства" технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами, рассказало издание The Guardian

Их миссия, как говорят сами члены батальона: "Показать, что украинцы могут зайти на территорию рф".

Один из добровольцев группы рассказал об одной из последних своих операций, которую назвал простой:

"Нашей группе нужно было привезти на территорию России определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам", — отметил боец.

Как пишет The Guardian, "Братство" также провело операцию в районе Белгорода, где месяц назад взорвалось несколько складов с боеприпасами.

"После того, как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти этих диверсантов… Это нервнирует российское командование", — говорят в "Братстве".

Участники группы также рассказали, что получили задачу "захватить или убить одного из высокопоставленных офицеров ФСБ", российских спецслужб.

"Он работал недалеко от границы с Украиной, но на территории России. У нас был маршрут автомобиля этого российского офицера, и мы решили устроить засаду", – рассказал Владислав.

Однако машина российского офицера так и не прибыла, потому миссию пришлось отложить. Им нужно было выйти из засады, но они столкнулись с проблемой прорваться в Украину, мимо наблюдающих российских войск, собранных на границе.

"Мы встретили российских пограничников. Мы были четыре на четыре. Мы убили троих россиян и одного легко ранили. Мы его захватили, вывезли на территорию Украины и передали украинским военным", — рассказал участник группы.

В "Братстве" также отметили, что их операции "фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся".

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов. Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ. В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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