Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантами

Спецназовцы переправились через реку и высадились на противоположном берегу.

Бойцы спецназа ВСУ / Фото: mil.gov.ua

Бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины провели рейд в тылу оккупантов у захваченной РФ Новой Каховки Херсонской области.

Как рассказали в ГУР, вылазку провели в ночь с 23 на 24 января. При этом бойцы спецназа, несмотря на плотное минирование и установленные фортификационные сооружения, переправились через реку и высадились на противоположном берегу.

"Разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, оккупанты сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил спецопераций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате бойцы спецназа ГУР уничтожили как минимум 12 российских военнослужащих, захватили БТР 82А и взяли в плен одного захватчика. Выполнив задачи командования, разведчики успешно вернулись на правый берег.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

Читайте еще: