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В Сети показали, как Черногору "омывают" волны облаков: волшебное видео карпатского "моря"

26 июля 2021, 09:47

Речь идет об облаках, которые покрывают вершины Черногорского массива. Автором видео является горный спасатель Василий Фицак.

Черногора
Черногору "омывают" волны облаков / Скриншот

В соцсетях постоянно появляются ролики о красоте украинской природы. На днях на просторах Интернета появилось невероятное видео, снятое в высокогорье Карпат, на котором показано настоящее карпатское "море".

Речь идет об облаках, которые покрывают вершины Черногорского массива. Автором видео является горный спасатель Василий Фицак, соответствущим видео он поделился на своей страничке в Фейсбуке.

На кадрах видно, как безмятежные облака "омывают" вершины гор. Иногда складывается впечатление, что смесь водяного пара и кристаллов льда образуют даже не море, а водопады. В комментариях к своему посту мужчина написал, что ему понадобилось 20 минут, дабы получить 12 секунд невероятных видеокадров.

Черногору "омывают" волны облаков

Черногора: коротко

  • Черногора – самый высокий горный хребет в украинских Карпатах, находится в восточной части Полонинского Бескида. Главный хребет простирается в длину около 40 км между Чёрной Тисой на западе и Чёрным Черемошем на востоке.
  • По данным Википедии, из десяти самых высоких вершин Украинских Карпат – 9-ть расположены в горном массиве Черногора. В частности, к нему относится Говерла, самая высокая точка Украины с высотой 2061 метр.
  • В Черногорском массиве можно выделить три растительные высотные пояса: горно-лесной, субальпийский и альпийский. Первый из них распространен в среднегорье, два других – в высокогорье.
  • Что касается животного мира, то массив населяют разнообразные представители фауны. Всего в Черногоре зафиксировано 279 видов позвоночных животных, в том числе 46 видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Ранее Главред писал, что пока по всей территории страны люди спасаются как могут от жары и палящего солнца, на высокогорье Карпат выпал снег. В частности, увидеть твердые осадки можно было на горе Поп Иван Черногорский – одной из самых высоких вершин Украинских Карпат.

Карпаты
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