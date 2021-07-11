Пока в Украине жара и пылающее солнце: высокогорье Карпат засыпало снегом

В Карпатах выпал снег / Коллаж 24 канала

Жаркий антициклон принес в Украину аномально высокие температуры. И пока по всей территории страны люди спасаются как могут от жары и палящего солнца, на высокогорье Карпат выпал снег.

В частности, увидеть твердые осадки можно было на горе Поп Иван Черногорский – одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. Соответствующие видео опубликовал в Facebook житель Ивано-Франковской области Руслан Гродюк, который отправился в горы в шортах и кроссовках.

Для того, чтобы поставить палатку, путешественник был вынужден разгребать снег ногами. Как видно на видео, Вся его вершина взялась белым покровом в тандеме с ледяным ветром. В то же время уже сегодня, 11 числа, на высокогорье Карпат нет осадков, зато хорошая погода и солнце.

30 мая на горе Поп Иван ситуация с погодой была аналогичной. За два дня до начала лета неожиданно выпал снег. Хотя сезон там закончился, Черногорский поисково-спасательный пост предупреждал об ограничении видимости до 30м.

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Снова выпал снег на горе уже 14 июня. Температура воздуха колебаласьоколо отметки 0 градусов по Цельсию, а ветер достигал до 11–12 метров в секунду.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.