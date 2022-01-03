В США предложили ударить по режиму Путина "невиданными" санкциями

Против России предложили ввести новые санкции

Для предотвращения вторжения РФ в Украину против Москвы необходимо ввести новые мощные санкции, заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

В эфире канала CBS он выразил опасение, что вероятность агрессии РФ против Украины очень высока, сообщает Тhe Guardian.

Вместе с тем он считает, что вторжение может иметь обратный эффект для Москвы, привлекая больше стран в военный альянс НАТО.

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины ", – сказал Шифф.

Американский конгрессмен также считает высокой вероятность вторжения РФ: "Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется (в Украину, - ред.)".

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"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто другое, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", – добавил Шифф.

Читайте такжеУ Байдена пригрозили России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что коллективный Запад во главе с США рассматривает возможность полностью изолировать РФ от мировой финансовой системы в том случае, если Москва пойдет на новую военную операцию против Киева. Такие меры отразятся на работе бизнеса и жизни населения. Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Россию при сценарии ее военной атаки против Украины.

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