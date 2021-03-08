В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП

Аварии случились на проспектах Палладина и Курбаса, улицах Телиги, Гетьмана, Салютной, Довженко, Щербаковского и других.
В понедельник, 8 марта, в столице из-за опасного гололеда на дорогах увеличилось число аварий, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps и сообщения в соцсетях.
Как передает Киев Оперативный, только на проспекте Победы произошло пять ДТП
"Призываем вас быть внимательными и осторожными! Из-за осадков на дорогах наблюдается гололедица. На одном только проспекте Победы только за этот вечер произошло 5 ДТП. Уменьшайте скорость и увеличивайте дистанцию", - говорится в сообщении.
На карте видно, что аварии также случились на проспектах Палладина и Курбаса, улицах Телиги, Гетьмана, Салютной, Довженко, Щербаковского и других.
ДТП в Польше - о чем ранее сообщал Главред:
- Авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.
- 57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы, среди них четверо - в тяжелом состоянии.
- В Польше врачи двух городов отказали в лечении пострадавшим в аварии украинцам. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, с оказанием помощи украинцам возникли проблемы.
Автор: Екатерина Трохимчук