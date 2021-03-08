УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП

8 марта 2021, 21:19
Прослушать новость
Остановить

Аварии случились на проспектах Палладина и Курбаса, улицах Телиги, Гетьмана, Салютной, Довженко, Щербаковского и других.

ДТП
В Киеве большое количество ДТП из-за гололеда / Фото prm

В понедельник, 8 марта, в столице из-за опасного гололеда на дорогах увеличилось число аварий, об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps и сообщения в соцсетях.

Как передает Киев Оперативный, только на проспекте Победы произошло пять ДТП

"Призываем вас быть внимательными и осторожными! Из-за осадков на дорогах наблюдается гололедица. На одном только проспекте Победы только за этот вечер произошло 5 ДТП. Уменьшайте скорость и увеличивайте дистанцию", - говорится в сообщении.

На карте видно, что аварии также случились на проспектах Палладина и Курбаса, улицах Телиги, Гетьмана, Салютной, Довженко, Щербаковского и других.

ДТП в Польше - о чем ранее сообщал Главред:

  • Авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.
  • 57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы, среди них четверо - в тяжелом состоянии.
  • В Польше врачи двух городов отказали в лечении пострадавшим в аварии украинцам. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, с оказанием помощи украинцам возникли проблемы.
новости Киева ДТП погода гололед новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналистВ Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6 Украинская чиновница угодила в секс-скандал и лишилась работыУкраинская чиновница угодила в секс-скандал и лишилась работы Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция ТбилисиЗеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в КиевеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве
Следующий материал

Последние новости

21:53
США в очередной раз "наехали" на Лукашенко
21:19
В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП
21:15
Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Видео
20:48
В Польше отказывались лечить пострадавших украинцев в ДТП Видео
20:43
В Херсонской области произошла утечка опасного вещества, есть пострадавший
Реклама
20:32
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
20:31
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:30
Геймер пообещал ежедневно убивать главбоса Sekiro до релиза Elder Ring Видео
20:05
Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери Видео
19:49
В США приняли важное для Трампа решение по выборам Видео
19:25
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов
19:25
На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса Видео
19:10
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами
19:06
Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму Видео
18:56
"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО Видео
18:47
В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках Видео
18:33
Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт Видео
18:07
В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает Видео
18:05
Мендель резко высказалась в адрес Порошенко Видео
17:54
Из-за уязвимости ПО Microsoft были атакованы десятки тысяч компаний
Реклама
17:49
Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта Видео
17:28
Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк Видео
17:21
Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем Видео
16:52
Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь Видео
16:46
В Минздраве разгромили главные фейки о вакцине CoviShield Видео
16:27
Как правильно варить кофе в турке – простой рецепт Видео
16:12
Стрижка удлиненный боб вернулась в моду на весну 2021 Фото
16:07
В Dragon Age, Need for Speed и Battlefield можно поиграть за 26 грн
15:59
Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine Видео
15:41
ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших Видео
15:38
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Видео
15:22
Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Видео
15:20
В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин, есть задержанные Видео
15:01
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"
14:53
Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы Видео
14:18
Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю Видео
14:05
Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу Видео
14:00
Появились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцев Видео
13:46
Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда Видео
13:45
Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР Видео
Реклама
13:37
В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 марта Видео
13:30
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
13:01
"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского Видео
12:56
С Масленицей – картинки, видео, яркие поздравления Видео
12:55
Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю Видео
12:25
Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания Видео
12:25
В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли новые детали
12:23
В Киеве в одном из парков нашли женский труп Видео
12:16
На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19 Видео
11:50
В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять