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В столице вспыхнула многоэтажка, люди выбегали на улицу

23 марта 2021, 23:00
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В Деснянском районе столицы сегодня произошло возгорание в квартире многоэтажки. Огонь распространился и на крышу дома.

В Киеве горела многоэтажка - фото скриншот видео

В одной из квартир многоэтажки на улице Милютенко в Деснянском районе столицы сегодня вспыхнул масштабный пожар, видео которого обнародовали в Facebook-паблике Киев Оперативный.

Отмечается, что горела квартира на девятом этаже.

Как пишет Hyser, огонь перекинулся на соседнюю квартиру, и, судя по опубликованным видео, повреждена крыша дома.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве, сообщают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет: "На момент возникновения пожара хозяева находились дома. Услышав запах дыма, который ширился по комнатам, они заметили пламя на собственном балконе и немедленно покинули помещение... Причину пожара будет устанавливать следствие".

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По информации спасателей, им удалось "быстро ликвидировать пожар, предотвратив распространение огня на саму квартиру".

  • Утром в пятницу, 12 марта, в Подольськом районе Киева возник пожар в доме престарелых. Загорелась кровля трехэтажного здания. Внутри здания находились 65 пенсионеров.
  • Спасатели оперативно провели эвакуацию, никто не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, возгорание произошло в 05:51 в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11-б.

новости Киева ГСЧС многоэтажка
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