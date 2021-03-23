В столице вспыхнула многоэтажка, люди выбегали на улицу

В Киеве горела многоэтажка - фото скриншот видео

В одной из квартир многоэтажки на улице Милютенко в Деснянском районе столицы сегодня вспыхнул масштабный пожар, видео которого обнародовали в Facebook-паблике Киев Оперативный.

Отмечается, что горела квартира на девятом этаже.

Как пишет Hyser, огонь перекинулся на соседнюю квартиру, и, судя по опубликованным видео, повреждена крыша дома.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве, сообщают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет: "На момент возникновения пожара хозяева находились дома. Услышав запах дыма, который ширился по комнатам, они заметили пламя на собственном балконе и немедленно покинули помещение... Причину пожара будет устанавливать следствие".

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По информации спасателей, им удалось "быстро ликвидировать пожар, предотвратив распространение огня на саму квартиру".