В столичном метрополитене отреагировали на обыски

В метрополитене отреагировали на обыск / metro.kharkov.ua

В киевском метрополитене отреагировали на обыски, инициированные из-за возможной неуплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен при строительстве метро на Виноградарь, сообщается на странице метрополитена в Facebook.

"КП Киевский метрополитен открыт к проведению проверок и предоставления документации для проведения работ по строительству метро на Виноградарь в пределах законодательных полномочий соответствующих структур", - заверяют в пресс-службе предприятия.

При этом в сообщении подчеркивается, что юридические лица не несут ответственность за деятельность третьих лиц.

"Однозначно поддерживаем нулевую толерантность к коррупции и готовы к совместной работе с Киевской городской прокуратурой и с ГУ ГФС в г. Киеве", - добавили в КП Киевский метрополитен.

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