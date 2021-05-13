В столичном метрополитене отреагировали на обыски

В сообщении подчеркивается, что юридические лица не несут ответственность за деятельность третьих лиц.
В киевском метрополитене отреагировали на обыски, инициированные из-за возможной неуплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен при строительстве метро на Виноградарь, сообщается на странице метрополитена в Facebook.
"КП Киевский метрополитен открыт к проведению проверок и предоставления документации для проведения работ по строительству метро на Виноградарь в пределах законодательных полномочий соответствующих структур", - заверяют в пресс-службе предприятия.
При этом в сообщении подчеркивается, что юридические лица не несут ответственность за деятельность третьих лиц.
"Однозначно поддерживаем нулевую толерантность к коррупции и готовы к совместной работе с Киевской городской прокуратурой и с ГУ ГФС в г. Киеве", - добавили в КП Киевский метрополитен.
Напомним, ранее сообщалось:
- Коллективы столичного метрополитена и Киевпастранса обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.
- В их обращении говорится, что в прошлом году метрополитен закончил год с убытком в 1 млрд 175 млн гривен, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн гривен.
- Сегодня в офисе коммунального предприятия "Киевский Метрополитен" сотрудники столичной прокуратуры и Госфискальной службы проводят обыски в рамках уголовного производства. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.