В Тернополе погибла юная школьница: подозревают, что повесилась

Журналисты со ссылкой на собственные источники в тернопольских правоохранительных органах информацию о смерти 15-летней девушки подтвердили.
В Тернополе на улице имени Владимира Великого в понедельник, 4 октября, в 22:59 нашли мертвой 15-летнюю девушку. Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус в соцсети Facebook.
"Девушка совершила суицид через повешение. К сожалению, медикам экстренной помощи пришлось констатировать биологическую смерть, которая наступила до прибытия бригады скорой", — сообщил медик.
Портал ТСН со ссылкой на собственные источники в тернопольских правоохранительных органах информацию о смерти 15-летней девушки подтвердили.
По предварительной версии событий, девушка была ученицей 10 класса одной из школ Тернополя.
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Напомним, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области, где супруги-пенсионеры выбросились с четвертого этажа квартиры с разницей в несколько минут.
Погибшие пенсионеры оставили прощальную записку, в которой просили никого не винить в их смерти.