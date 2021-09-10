Украинку нашли с пакетом на голове и в наручниках: турецкие копы заявили о самоубийстве девушки

Кристину Новицкую нашли мертвой в арендованной вилле под Бодрумом / Фото facebook.com/christina.novitskaya

В Турции остановили расследование обстоятельств смерти 29-летней украинки Кристины Новицкой. Турецкие следователи решили, что девушка, которую нашли мертвой в наручниках и с пакетом на голове в арендованном доме под Бодрумом, совершила самоубийство.

Решение не возбуждать уголовное дело приняла Генеральная прокуратура Бодрума, передает CNN Türk. По версии правоохранителей, женщина якобы повторила сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью".

В постановлении прокуратуры говорится, что в день трагедии Новицкая сама надела мешок на голову и сковала руки сзади наручниками. Она также использовала кислородную маску.

Людей, которые могли бы склонять Новицкую к самоубийству или же помогали погибшей в этом, копы не нашли.

Гибель украинки в Турции

В начале января 2021 года украинку нашли мертвой в доме в курортном городке Мугла, который находится под Бодрумом. Журналисты писали, что жертва – Кристина Новицкая.

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По данным СМИ, мертвая девушка сидела на стуле, ее руки были скованы за спиной наручниками за спиной, а на голове был полиэтиленовый пакет. Медики ничем не смогли помочь и констатировали смерть Кристины.

Девушка окончила Киевский национальный лингвистический университет, владела турецким, работала переводчиком, увлекалась танцами и преподавала танцы в Бодруме. Знакомые жертвы не верят, что девушка могла покончить с собой.

Журналисты писали, что на протяжении последних десяти месяцев у Новицкой была депрессия, поскольку из-за эпидемии коронавируса COVID-19 она не могла преподавать танцы и осталась без денег. Украинка якобы изолировалась и пила антидепрессанты.