В Украине ответили на обвинения Беларуси в "нарушении границы" вертолетом

Никаких нарушений госграницы украинские бойцы не совершали, заявил Андрей Демченко.
В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали заявление представителей Беларуси о том, что украинский военный вертолет якобы нарушил воздушное пространство РБ.
По словам помощника главы ГПСУ Андрея Демченко, никаких нарушений госграницы украинские бойцы не совершали, сообщает Украинская правда.
Демченко напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.
"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности", - сказал он.
Ранее Минск заявил, что 4 декабря украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси.
Напомним, Лукашенко заявил о том, что в случае обострения российско-украинского конфликта Минск окажет поддержку россиянам.
"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нам бы сообщили", - отметил Лукашенко.
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