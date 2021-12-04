Минск обвинил Киев в нарушении воздушного пространства военным вертолетом

В РБ заявили о нарушении границу украинским вертолетом / фото: news.mail.ru

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что украинские пилоты нарушили границу с РБ во время учений.

Во время учений украинские пилоты нарушили границу с Беларусью, сообщает Белта со ссылкой на Госпогранкомит РБ.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. По данному инциденту проинформирована украинская сторона.

Новость обновляется.