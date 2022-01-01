В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, как и прежде бесплатное.
В Украине с 1 января текущего года увеличилась стоимость изготовления и оформления биометрических документов.
По данным Государственной миграционной службы Украины, госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" приподняла цены на сырье и материалы.
"В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.
Как изменились цены
Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (ID-карта):
- до 20 рабочих дней цена составит 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);
- до 10 рабочих дней – 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).
Между тем, первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, как и прежде бесплатное.
Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу:
- до 20 рабочих дней составит 733 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка);
- до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 тыс. 085 грн (704 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка).
Документы, на оформление которых заявления подали до 31 декабря 2021 года, будут выдаваться по старым ценам.
Напомним, в Украине с 1 января текущего года акцизная ставка на алкоголь в среднем увеличилась на 5%. Соответствующее повышение предусмотрено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины под номером 5600.
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