В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напитки

Алкоголь в цене станет рекордным / pixabay

В Украине с 1 января текущего года акцизная ставка на алкоголь в среднем увеличилась на 5%. Соответствующее повышение предусмотрено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины под номером 5600.

Документ также предусматривает и систему расчета ставки акцизного сбора.

Таким образом, акциз на алкоголь с этого дня будет зависеть от количества этилового спирта в напитке. В частности, он составит 59,82 грн за каждый литр спирта в пиве.

Ранее акциз на пиво любой крепости был на уровне 2,78 грн.

Что изменится теперь

С 1 января для напитка с содержанием спирта 4% акциз будет составлять 2,39 грн, а с содержанием 8% - 4,88 грн. Интересно, что на слабоалкогольное пиво ставка уменьшится на 39 копеек, а на крепкое наоборот возрастет до 2,10 грн.

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Для водки, коньяка, вина и других видов алкоголя акциз также возрастет в среднем на 5%.

В связи с ростом акциза украинцев ожидает подорожание алкогольных напитков.

Цены на алкоголь в Украине с 1 января 2022 года

Бутылка пива с 8% содержания алкоголя подорожает более чем на 2 гривны.

Водка, коньяк и вина - в среднем на 5%.

Игристые вина вырастут в цене с 11,65 грн/литр до 12,23 грн/литр.

Напомним, ранее Минэкономики впервые предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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