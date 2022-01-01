В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напитки

Изменения прописаны в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины под номером 5600.
В Украине с 1 января текущего года акцизная ставка на алкоголь в среднем увеличилась на 5%. Соответствующее повышение предусмотрено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины под номером 5600.
Документ также предусматривает и систему расчета ставки акцизного сбора.
Таким образом, акциз на алкоголь с этого дня будет зависеть от количества этилового спирта в напитке. В частности, он составит 59,82 грн за каждый литр спирта в пиве.
Ранее акциз на пиво любой крепости был на уровне 2,78 грн.
Что изменится теперь
С 1 января для напитка с содержанием спирта 4% акциз будет составлять 2,39 грн, а с содержанием 8% - 4,88 грн. Интересно, что на слабоалкогольное пиво ставка уменьшится на 39 копеек, а на крепкое наоборот возрастет до 2,10 грн.
Для водки, коньяка, вина и других видов алкоголя акциз также возрастет в среднем на 5%.
В связи с ростом акциза украинцев ожидает подорожание алкогольных напитков.
Цены на алкоголь в Украине с 1 января 2022 года
Бутылка пива с 8% содержания алкоголя подорожает более чем на 2 гривны.
Водка, коньяк и вина - в среднем на 5%.
Игристые вина вырастут в цене с 11,65 грн/литр до 12,23 грн/литр.
Напомним, ранее Минэкономики впервые предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
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