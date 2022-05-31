В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать День государственности

Отметим, законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.
31 мая Верховная Рада проголосовала за введения нового праздника - Дня украинской государственности, который будут отмечать 28 июля
За соответствующий законопроект № 5864 проголосовали 257 нардепов.
Отметим, законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.
Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетний истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.
День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает Российская Федерация. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".
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