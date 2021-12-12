В Украине таможенники начали "охотиться" на владельцев евроблях: кто "под прицелом" / УНИАН

В Украине владельцы микроавтобусов на европейской регистрации оказались "под прицелом" работников таможни.

Как сообщает UBR со ссылкой на общественную организацию "АвтоЕвроСила", речь идет о микроавтобусах, которые были первоначально изготовлены на заводе и куплены, как грузовые. Впоследствии многие такие машины были пригнаны украинцами из Европы и переоборудованы здесь в пассажирские.

Отмечается, что растаможить легально их нельзя. Поэтому нередко водители и таможенные брокеры прибегали к разным схемам, которые начали всплывать в связи с бумом на растаможивание "евроблях".

"Таможня может проверять таможенные декларации в течение трех лет с момента растаможивания авто. Машины, которые оформлялись переработанными, таможенники обнаружат и оформят соответствующий протокол и на брокера, и на человека, который растаможил. Сейчас растаможить грузовой бус, не отвечающий "Евро-5", невозможно. Его по закону никто растаможить, к сожалению, не может", — рассказывают в АЕС.

У владельцев таких автомобилей есть два варианта, как не нарваться на штраф:

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отказаться от автомобиля в пользу государства: привезти машину прямо на таможню, написать заявление, перевести бус в соответствующий таможенный режим и закрыть таким образом обязательства перед таможней;

передать авто государству в лице одной из воинских частей, чтобы оно "служило в ООС".

Ранее сообщалось, в Украине 11 ноября истек срок льготной растаможки автотранспортных средств на иностранных номерах (евробляхи), которые были ввезены из-за границы. Чтобы не нарваться на штраф от 8 500 до 170 000 гривен, украинцы, которые не успели зарегистрировать свои автомобили, начали отказываться от них в пользу государства.

В частности, 26 ноября первый украинец отдал свой грузовой автомобиль на иностранных номерах во избежание штрафных санкций. Транспортное средство передано на благотворительность в одну из воинских частей с целью перевозки курсантов.

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